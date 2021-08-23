Канберра, 23 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Игре Hollow Knight удалось побить свой собственный рекорд по количеству игроков в Steam. Об этом 22 августа сообщает «Игромания», ссылаясь на данные портала PCGamesN.

Скриншот с YouTube Hollow Knight

Пиковый онлайн Hollow Knight в Steam достиг отметки в почти 13 тыс. человек. Вероятно, росту популярности проекта поспособствовали трансляции на Twitch — за ними следили почти 60 тыс. зрителей.

Напомним, что сейчас разработчики из студии Team Cherry работают над сиквелом Hollow Knight с подзаголовком Silksong. Дата его релиза пока неизвестна.