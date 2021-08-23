Белград, 23 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Правительству Сербии не удалось договориться с представителями профсоюзов о размере минимальной заработной платы в стране в 2022 году. Об этом 23 августа сообщили местные СМИ после окончания встречи представителей Социально-экономического совета Сербии, работодателей, профсоюзов и членов правительства.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Новая встреча намечена на пятницу. Правительство сегодня предложило, чтобы минимальная зарплата составила 35.012 динаров в месяц (около 300 евро — ИА REGNUM). Тем не менее, окончательная договоренность с профсоюзами не была достигнута», — заявил изданию «Блиц» неназванный источник.

Профсоюзы требуют, чтобы размер минимальной зарплаты в 2022 году составил 43 000 динаров. Работодатели не против увеличения минимальной зарплаты, но при этом требуют от государства уменьшить налоги, которые они должны платить за работника.

Напомним, что в соответствии с сербским законодательством, когда работодатели и профсоюзы не могут договориться о размере минимальной зарплаты, этот вопрос решает правительство. В 2011 году тогдашний кабинет министров поднял размер минимальной зарплаты не только выше той суммы, которую предлагали работодатели, но и выше той, что требовали профсоюзы.