Варшава, 23 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. 23 августа после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в аэропорту Гдыня-Косаково (Польша) прошло ежегодное авиашоу Lotos Gdynia Aerobaltic Airshow. Об этом сообщает Polskie Radio.

Gerard van der Schaaf Истребитель F-16 ВВС Польши

В рамках мероприятия зрители могли посмотреть экспозиции гражданских и военных самолетов, а также воздушные показы, в том числе самолетов Red Arrows, которые принадлежат Королевским военно-воздушным силам Великобритании, а также некоторых самолетов, принадлежащих польским вооруженным силам.

«Подготовка к мероприятию шла год. Надеемся, что наши гости, которые приезжают из разных уголков Польши, и даже из-за рубежа, получили удовольствие», — прокомментировал мероприятие организатор авиашоу Мацей Строиньский.