Кубинка, Московская область, , 15:59 — REGNUM Россия готова не только поставлять технику и вооружения в Объединённые Арабские Эмираты, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории этой страны. Об этом 23 августа в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Динамический показ образцов вооружения на полигоне Алабино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он указал на то, что ОАЭ — самодостаточное, самостоятельное государство, которое активно покупает вооружения и военную технику и одновременно «развивает собственную промышленность, промышленность высоких технологий».

В свою очередь замминистра обороны и поддержки оборонной промышленности ОАЭ поблагодарил за предоставленную возможность быть на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. Он передал приветствия от министра обороны Объединённых Арабских Эмиратов, который желает, чтобы «данный форум продолжался и дальше, разрастался в своих размерах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Объединённые Арабские Эмираты создадут совместное предприятие для разработки и производства сверхзвукового пассажирского самолёта. Известно, что самолёт будет разрабатываться в двух версиях: вместимостью до восьми и 30 пассажиров.