Пермь, 23 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Пермский край в рамках нацпроекта получит деньги на ремонт шести домов культуры и одного музея. Денежные средства выделяются с условием софинансирования работ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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На капремонт Верещагинского музейно-культурного центра потребуется 2,5 млн рублей, из которых 30% выделяет регион. Планируется, что обновление музея начнется в 2023 году.

Кроме того, Минкультуры РФ одобрило три заявки на общую сумму федеральных средств 33,9 тыс. рублей, которые направят на ремонт в 2022 году домов культуры в посёлках Усть-Кишерть, Марковский Чайковского городского округа и селе Верхнее Калино Чусовского городского округа.

В 2023 году благодаря субсидии нацпроекта отремонтируют дома культуры в селах Култаево, Фролы и Кояново. Объем федеральных финансов на эти цели составит 41 млн рублей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о высоком запросе населения на модернизированные учреждения культуры и организацию досуга. Поэтому важно приводить в порядок существующие дома культуры и строить новые современные здания, используя все возможности — от федерального финансирования в рамках нацпроекта до привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.