Стокгольм, , 15:57 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лефвен объявил, что он готов покинуть занимаемый им пост, и пост главы Социал-демократической партии страны к осени. Он заявил об этом 23 августа на летнем сборе членов партии, передает ИА «Красная Весна».

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"Это нелегко, но так будет правильно. Самое главное сейчас — это действовать в интересах страны и партии», — приводит его слова агентство Nyheder.DR.

Также Лефвен добавил, что это же будет и его наказом преемнику на посту главы правительства Швеции — никогда не забывать об интересах страны и партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации лена Стокгольм потребовали от правительства Швеции предоставить информацию о том, как оно планирует начать вакцинацию пожилых людей и граждан из групп риска третьим компонентом вакцины от COVID-19.