Сеул, , 15:56 — REGNUM Медики диагностировали у бывшего президента Южной Кореи Чон Ду Хвана рак крови. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники, близкие к семье экс-президента.

Чон Ду Хван

По данным источников, диагноз множественная миелома был поставлен 13 августа во время госпитализации в Госпиталь Северанс в Сеуле.

Напомним, что в ноябре прошлого года бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения за клевету.

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Чон Ду Хван — корейский военный и государственный деятель. Осуществив военный переворот, занимал пост президента с 1980 по 1988 гг. В 1996 году был обвинён в коррупции и взяточничестве, предательстве с целью захвата власти, а также приговорён к смертной казни. Позднее приговор был смягчён в сторону пожизненного заключения.