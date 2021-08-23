Москва, 23 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 3,25%, превышая 67,3 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть, за прошлую неделю просевшая более чем на 7%, сегодня частично отыгрывает потери.

Поводом для оптимизма на нефтяных торгах стала информация из Китая о преодолении новой волны пандемии — в Китае не было зарегистрировано ни одного случая новых заражений впервые с июля. Это поддержало надежды на скорое восстановление роста потребления нефти в Поднебесной.

Надо отметить, что в Европе и США трейдеры, как раз больше надеются на то, что замедление экономики из-за пандемии приведет к тому, что ФРС продолжит заливать рынки деньгами.

Впрочем, для Китая это тоже неплохо — будет кому и на что покупать их товары. Не сломило оптимизма нефтебыков даже быстрое увеличение числа работающих буровых в США и Канаде, о котором стало известно на прошлой неделе.

Участники торгов надеются, что 1 сентября на встрече ОПЕК+ прозвучит готовность замедлить увеличение добычи на фоне неустойчивого спроса.

На пути нефти вверх сейчас несколько сильных сопротивлений, а каких-то сильных драйверов для роста нет. Видимо, пока нефть останется в коридоре $65,00−67,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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