Тверь, 23 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по завершению подготовки к новому учебному году и отопительному сезону перед главами муниципалитетов региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона провёл селекторное совещание 23 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской губернатор Руденя поставил задачи по подготовке к учебному году

«Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования — антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора», — отметил губернатор.

1 сентября учебный год в Тверской области начнётся для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций, 54 568 воспитанников детских садов. Всего на территории региона насчитывается 1095 учреждений образования, на данный момент большинство из них прошли приемку к новому учебному году без замечаний, в остальных устраняют недоработки.

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За последние три года в Тверской области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов — треть всех учреждений образования в регионе. В 2021 году ещё в 87 учреждениях проводится ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат, а также замена окон, инженерных сетей и обустройство территорий. Губернатор подчеркнул, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ.

В этом году для школ региона закуплено 197 тыс. учебников за счет средств регионального бюджета, также закупается 45 школьных автобусов. Еще 58 машин для перевозки учеников Тверская область получит от федерального центра для обновления транспорта со сроком службы старше 10 лет. В 2021—2022 учебном году в Тверской области к месту учебы будут подвозить на школьных автобусах более 10 тысяч учеников. В 38 муниципальных образованиях действует 632 маршрута — ежедневно это более 47 600 километров пути.

При подготовке региона к учебному году особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. В нормативное состояние приводят пешеходные переходы у школ: устанавливаются знаки, светофоры и ограждения, наносится дорожная разметка, обустраиваются искусственные неровности и освещение.

Ещё одна тема селекторного совещания — подготовка к отопительному сезону. Губернатор назвал обеспечение надёжного тепло-, водо‑ и электроснабжения жителей Тверской области и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода главной задачей, приоритетом должно стать своевременное формирование необходимого запаса топлива. Главы муниципальных образований должны лично контролировать наличие в районах паспортов готовности к отопительному сезону.

«Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания», — подчеркнул губернатор.

Всего в регионе необходимо подготовить 11 543 многоквартирных дома, 834 котельные, 1918,1 км тепловых, 6074,3 км водопроводных, 2502,2 км канализационных сетей, 60 477 км — электросетей.