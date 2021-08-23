Лондон, 23 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB) Великобритании зафиксировал снижение на 12% импорта молочной продукции. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Agriland.

Молоко

«Импорт молочных продуктов в Соединенное Королевство (Великобритания) упал на 12% в первой половине 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что наиболее значительно снизился на 39% — сократился импорт сыворотки и сывороточных продуктов, импорт сливочного масла и других животных жиров упал на 37%, а сыра и творога — на 21%. При этом единственной категорией молочной продукции, импорт которой вырос, стали молоко и сливки.

Как считает издания, сложившаяся ситуация связана с выходом Великобритании из Евросоюза и сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) признало, что планируемая сделка по слиянию американской корпорации Nvidia и британской компании ARM может существенно снизить конкуренцию на рынке.