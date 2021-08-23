Москва, 23 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,2%, отступая до 74,11 рубля. Евро теряет скромные 0,08%, оставаясь у отметки 86,83 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После коррекционного снижения на прошлой неделе мировые рынки перешли к отскоку, не найдя поводов для дальнейшего развития панических настроений.

Американские биржи выкупили значительную часть просадки ещё на торгах пятницы, в Азии и Европе сегодня наблюдаются «бычьи» настроения, с гэпом вверх открылся и российский рынок акций, что, соответственно, поддерживает спрос на российскую валюту.

Повод для оптимизма инвесторы нашли достаточно слабый, один из сторонников жесткого курса ФРС, Роберт Каплан заявил, что может отложить требование свёртывания программы выкупа с рынка облигаций, если влияние нового штамма коронавируса на экономику окажется более негативным, чем предполагалось.

Это несколько ослабило позиции доллара к основным валютам и валютам развивающихся рынков. Возможно, большую ясность внесет глава ФРС Джером Пауэлл, который на этой неделе выступает в Джексон-Хоул с традиционной речью.

Рубль дополнительно поддерживает мощный отскок на рынке нефти, а также приближающееся начало налогового периода, когда компании станут продавать валюту для того, чтобы рассчитаться с государством.

Пока текущий отскок на мировых рынках и в рубле выглядит чисто техническим, но, возможно, выходящая на неделе статистика из США и Европе сможет ослабить опасения ужесточения монетарной политики ключевых ЦБ, что поддержит позиции российской валюты», — считает эксперт.

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