Москва, 23 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В России уровень заработных плат не стимулирует привлечение лучших выпускников в ряды педагогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала высказывание министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о том, что в РФ вырос спрос на педагогические специальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Педагоги

«Надо иметь в виду, что педагоги формируются только в педагогических вузах. К сожалению, уровень заработных плат не стимулирует привлечение лучших выпускников в ряды педагогов. Желание получить высшее образование, к сожалению, привлекает ту часть выпускников, которые потом не идут работать по специальности. Потребность в педагогах остается. Сейчас всё большее внимание уделяется проведению воспитательной работы с учениками и студентами, поэтому дополнительные функции формируют дополнительную потребность в педагогах. Основная причина — высокая текучесть среди педагогических кадров», — сказала Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что почти все российские вузы начнут обучение студентов в новом учебном году в очном формате.