Астрахань, 23 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Астраханской области во время планово-ремонтных работ сгорел истребитель МиГ-29, сообщает 23 августа телеграм-канал Baza.

Ru.wikipedia.org МиГ-29

Отмечается, что истребитель проходил плановую проверку в войсковой части в Наримановском районе. Воздушное судно выгорело полностью. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в результате падения истребителя МиГ-29 в Астраханской области погиб пилот. Истребитель упал на территории полигона Ашулук во время выполнения планового полета.