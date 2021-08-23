Москва, 23 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом команды на сентябрьские матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

В списке значатся 29 футболистов, в том числе пять вратарей — Маринато Гильерме («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Из защитников в команду вызваны Марио Фернандес, Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив») и Максим Осипенко («Ростов»).

В линии полузащиты — Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Даниил Фомин, Арсен Захарян («Динамо»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев («Спартак»), Денис Черышев («Валенсия), Максим Мухин (ЦСКА) и Алексей Ионов («Краснодар»).

В линии нападения — Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Напомним, сборная России в сентябре проведёт три матча — с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

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