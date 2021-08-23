Ярославль, 23 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославле 22−23 октября состоится рок-фестиваль «Казармы. 90-е», на котором выступят группы и музыканты, игравшие в девяностых годах. Об этом на пресс-конференции 22 августа рассказали организаторы фестиваля и музыканты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Концерт

Название фестиваля отсылает к главному месту проведения ярославских рок-фестивалей 1990-х — Вознесенским казармам. Как объяснили организаторы, сейчас зал в «Казармах» перестроен и не может принимать рок-концерты. Потому фестиваль решено провести в клубе «Китайский лётчик Джао Да», который сегодня известен всем поклонникам музыки.

Как говорят музыканты, они хотят возродить «легендарный дух ярославских Казарм».

«Действительно, в те времена произошёл массовый всплеск. Группы появлялись как грибы после дождя, — рассказал один из организаторов рок-движения 90-х годов Владимир Калугин. — Дело было даже не в музыке, потому что половина играть не умела, и даже не в стихах, потому что половина писать не умела, но все хотели самовыразиться. Было много свободы. Я тогда работал в мэрии. Был замечательный человек Виктор Родионов, начальник отдела по делам молодёжи. Мы сидели в Казармах. И как-то я ему сказал: «Виктор, смотри какой зал пустует. Давай тут концерты проводить». И понеслось. Появилось место, началось массовое явление. Сейчас такого нет, и я очень рад, что появилась идея — возродить дух казарм. Я уже вижу будущие заголовки — «Открылись крышки гробов».

Владимир Калугин

Ожидается выступление около десяти ярославских групп. Среди них есть и те, кто не прекращал играть, и те, которые возродились в последние годы. Организаторы подчёркивают, что именно «реанимация» нескольких старых групп и привела к идее фестиваля.

«Мы 14 лет не играли. Вообще не общались. Однажды в магазине на кассе я встретил барабанщика, обменялись телефонами. Потом созвонились с другими музыкантами, и они сказали: давайте. И уже через три месяца мы выступили здесь, в «Китайском лётчике». Я скажу честно, мы в молодости так хорошо не играли. Нас просто прёт. У нас нет сейчас каких-то амбиций, каких-то личностных конфликтов, как это бывает в юности. У всех выросли дети, все бросили вредные привычки. Нам ничего не мешает. Мы просто собираемся и кайфуем. Как это получается? Надо прийти на фестиваль в октябре и там все это послушать. Придут люди, которые ходили в 90-е, но придут и их дети — я знаю это абсолютно точно», — рассказал лидер группы «Тормозная жидкость» Алексей Горшков.

Сегодня многие музыканты, игравшие в 90-х, делают новые программы. Но на фестивале они будут играть именно старые вещи, пусть и в новой обработке. При этом сами музыканты говорят, что ими движет отнюдь не ностальгия.

Алексей Горшков и Артём Шабанов

«Лично у меня нет ностальгии. Я хорошо хапнул кайфа тогда, и сейчас я получаю удовольствие от музыки. Песни, которые я написал в 17 лет, они и сейчас звучат прекрасно. Когда мне говорят, что было лучше, я отвечаю: было по-другому. Нельзя сравнивать квадратное с зеленым. Это не старое, это новое, это движение вперёд», — рассказал лидер группы «Атабаска», организатор фестиваля Артём Шабанов.

Журналисты и блогеры интересовались, не ощущают ли себя герои 90-х слишком старыми для сцены и остались ли те, кто готов слушать их музыку.

«У меня есть песня, в которой есть слова «А умереть по команде «Вольно!» — это право умереть молодым». Это не про смерть, это про жизнь. Можно в 80 лет умереть молодым. Наша публика не состарилась. И мы будем молодыми ровно столько, сколько мы будем себя таковыми считать», — сказала музыкант Юлия Павлова.

Юлия Павлова

Полный список групп, которые выступят на фестивале, организаторы обещают объявить позже. Если проект будет успешным, концерты «групп 90-х» могут стать регулярными.

«Мне хочется, чтобы на фестиваль пришли те, кто ходили на концерты тогда. Хотя бы потому, что это очень интересно — увидеть друг друга спустя столько лет, услышать ту же музыку. Мощная волна рока 90-х объединяла совершенно разных людей. Хочется, чтобы это произошло и сейчас», — сказал организатор фестиваля журналист Антон Голицын.

Параллельно с подготовкой к рок-фестивалю режиссёр Мария Сандлер и журналист Антон Голицын снимают фильм о ярославской рок-музыке 90-х, съемки пройдут и в дни фестиваля.

Антон Голицын

Пресс-конференция прошла в клубе «Китайский лётчик Джао Да». После неё состоялся концерт групп «Атабаска» и «Сортироffка», который организаторы назвали «своеобразной пристрелкой» перед октябрьским событием.

Концерт

Концерт

Концерт