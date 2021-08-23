Нью-Дели, 23 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Из мессенджера WhatsApp граждане ЮАР индийского происхождения в Дурбане и Йоханнесбурге получают сообщения с угрозами. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Álvaro Ibáñez Мессенджеры

Также указывается, что, по данным газеты Тhe Times Of India, в ходе беспорядков в ЮАР, которые проходили в течение двух последних недель, погибли не менее 330 человек, многие из которых были индийцами.

Кроме того, отмечается, что беспорядки в ЮАР начались после отставки экс-президента страны Джейкоба Зумы, который 8 июля 2021 года сдался нынешним властям страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что не менее 28 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юге ЮАР.