Москва, 23 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В России рост дистанционной занятости и цифровизация экономики обусловят востребованность квалифицированных инженеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала высказывание министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о росте спроса на инженерные специальности и о сохранении популярности юридических.

Chuiandlau.com.hk Юрист

«В условиях цифровизации экономики, внедрения дистанционных форм работы, новых форм занятости (развития платформенной занятости, фрилансерства), специалисты необходимы. Востребованы в данном случае, как правило, ВПО, а не СПО. Квалифицированные инженеры с востребованными навыками в ближайшее годы всегда будут в цене, — сказала эксперт. — Что касается юриспруденции, то, формируя правовое государство, мы всегда будем сталкиваться с потребностью в юристах. Например, сейчас начинают подготовку специалистов по цифровому следу. Нашли. Что дальше делать? Регулировать. Вести все правовые аспекты будут только юристы. Специфика может несколько измениться, а потребность в них останется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фальков заявил, что все иностранные студенты российских вузов смогут приехать в Россию учиться очно.