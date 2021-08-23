Москва, 23 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) перевёл России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объёме почти $17,5 миллиарда. Это стало возможным после вступления в силу 23 августа решения организации от 2 августа.

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Всего, согласно решению, среди стран — участниц МВФ распределены специальные права заимствования в размере $650 миллиардов, пишет РБК. Из выделенных средств $275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе $25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Большую часть получили США — 17,4% от общего объёма.

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SDR — это искусственное платежное средство, его курс зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. До нынешнего размещения в обращении находились 290 миллиардов долларов SDR, так что теперь их объём втрое больше.

Поскольку SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ. В отличие от кредитных программ МВФ, само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что восстановление экономики России от последствий пандемии коронавируса проходит быстрее, чем ожидалось. Это стало основание для повышения прогноза по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3,8% до 4,4%. При этом прогноз на 2022 год, наоборот, был понижен — с 3,8% до 3,1%.