Москва, 23 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В России потребность в медицинских работниках не снижалась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM23 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала высказывание министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о том, что в РФ среди абитуриентов вырос спрос на медицинские специальности.

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«Потребность в медицинских работниках и не снижалась, — сказала Мирзабалаева. — Эта категория работников территориально и межорганизационно мобильнее, так как легко переходит из одной медицинской организации в другую, совмещает работу в нескольких структурах. Высока доля медиков и среди выезжающих за пределы страны. В СМИ часто поднимаются вопросы о плавном распределении выпускников медицинских вузов, которые прошли обучение по бюджетной форме. Программа «Земский врач» также реализуется для закрепления медицинских работников на сельском рынке труда, так как потребность в них остра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фальков посетовал на то, что для большинства российских вузов задача по отслеживанию трудоустройства выпускников не стала приоритетной.