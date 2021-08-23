Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье был представлен беспилотный автомобиль Smart шаттл для перевозки пассажиров в парковых зонах. Об этом 23 августа сообщается на странице Московского Политеха в социальной сети Facebook.

Московский Политех Smart шаттл

Smart шаттл создан специалистами Московского Политеха.

Отмечается, что беспилотник может быть использован в качестве экскурсионного транспортного средства для передвижения по заданному маршруту. На одном заряде беспилотник может проехать 140 км.

Отличительной особенностью Smart шаттл являются закрытые колесные арки, которые делают конструкцию модели безопасной. Кроме того, беспилотник обладает хорошей маневренностью за счет своих компактный размеров.

Модель получила систему внутрикабинного технического зрения, которая позволяет анализировать заполнение салона и правильное размещение пассажиров. Это позволяет удалённо проверять и контролировать безопасность пассажиров.

Ранее компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) в Великобритании представила модульный многоцелевой автомобиль, получивший название Lightweight Inner-City Solution (LINCS).

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