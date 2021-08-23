Оренбург, 23 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Оренбурге группа погорельцев на фоне руин исторических домов записала видеобращение к президенту Владимиру Путину. Люди просят помочь защитить историческое ядро города от застройки безликими высотками и считают, что имел место поджог.

Пресс-служба администрации Оренбурга Пожар в центре Оренбурга

Одна из участниц инициативной группы отметила, что в 2008 году ее дом незаконно признали аварийным, однако в судебном порядке она доказала, что здание — не аварийное и подлежит ремонту.

Погорельцы просят оказать содействие, чтобы следствие было всесторонним и объективным, а его итогом стало установление виновного в крупном пожаре. По мнению участником видеобращения, виноват собственник газовых баллонов, склад которых был обнаружен на территории, где бушевал пожар. Взрываясь, баллоны разлетались в разные стороны с разрушительной силой.

Журналист Игорь Комиссарчик считает обращение к президенту преждевременным. «Людей зарядили и надоумили. Или вовремя не остановили, поддержав и встав в кадр. Лишив их шанса, использовать «волшебную палочку» медийного внимания и факта самого обращения в будущем», — отметил он и предположил, что после оценки недвижимости и переселения будут несогласные, именно тогда логично использовать обращение к главе государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный разрушительный пожар произошёл в переулке Почтовый Оренбурга 14 августа. Пострадали девять зданий, в том числе шесть жилых домов. Люди остались без крова. По официальным данным, из 93 человек 43 на момент пожара проживали по другим адресам. Часть людей нашли приют в кризисном центре и маневренном фонде. Власти заявили о выделении единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на необходимые расходы. Из областного бюджета региональная власть обещала выделить деньги на новое жилье, но после оценки недвижимости. По факту пожара возбуждено уголовное дело.