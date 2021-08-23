Дамаск, 23 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В пограничном с Турцией сирийском городе Аазаз прогремел взрыв, сообщает 23 августа телеканал AlHadath.

Mil.ru Война в Сирии

Отмечается, что на площади Дуввар-эль-Харир, где находился блокпост вооруженной оппозиции, был подорван заминированный грузовик.

В результате не менее семи мирных жителей получили ранения, о потерях боевиков сведений не приводится. На месте взрыва вспыхнул пожар, сейчас он потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа одно из подразделений правительственной армии Сирии было атаковано ударным беспилотником боевиков.

Атака произошла на линии соприкосновения сторон в Идлибской зоне деэскалации. В результате сброса с дрона взрывного устройства пятеро сирийских военных получили ранения.