Вильнюс, , 15:38 — REGNUM За прошедшие сутки 22 августа через белорусско-литовскую границу пытались нелегально проникнуть два человека. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание Delfi, это самое маленькое число зафиксированных нарушителей границы в Литве с начала августа.

Также указывается, что нарушение произошло в Варенском районе Литвы. При этом уточняется, что еще три человека получили разрешение властей Литвы на въезд по гуманитарным соображениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в миграционных проблемах на границе Литвы якобы виноваты Россия и Белоруссия.