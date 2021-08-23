Москва, 23 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Только казанский «Рубин» поддержал полную отмену лимита на легионеров. Об этом 23 августа сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Kazaneer Казань-арена

Отмечается, что большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за смягчение лимита и переход на систему «10+15», при которой в заявку на сезон можно включить 10 легионеров.

В настоящее время в РПЛ в заявку команды разрешено включать не более восьми иностранных футболистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация предложила отменить лимит на легионеров.