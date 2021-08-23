Чебоксары, 23 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Прокуратурой Чувашии в Госсовет республики внесён законопроект, вводящий ответственность за купание в запрещённых местах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

В прокуратуре отмечают, что законопроект был разработан после анализа несчастных случаев на воде. С начала 2021 года в Чувашии произошло 34 «водных» ЧП (в 2020 году — 25), в которых 33 человека погибли (в 2020 году — 25), в том числе четверо детей (в 2020 году — двое).

«Основной причиной гибели людей является купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения», — констатируют в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор Андрей Фомин внёс в региональный парламент в новой редакции проект закона «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Он предусматривает установление штрафа или предупреждения за заплытие за буйки, которые устанавливаются как граница для плавания, а также за купание в запрещённых местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.

Размер штрафа в прокуратуре предлагают установить в размере 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2021 года на Центральном пляже города Чебоксары утонула 12-летняя девочка. По предварительным данным следственного управления СКР по Чувашии, во время купания она заплыла за буйки, тело нашли через час после происшествия.