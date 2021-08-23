Вашингтон, 23 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Более эффективным в управлении макроэкономическими ожиданиями потребителей сделало Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США расовое и гендерное разнообразие. К такому мнению пришли 16 августа пришли Франческо Д’Акунто из Бостонского колледжа, Андреас Фустер из Швейцарского финансового института и Майкл Вебер из Чикагского университета, передает ИА «Красная Весна».

Эжен Делакруа. Негр в тюрбане. 1826

В ходе своего исследования, результаты которого приводит пресс-служба Брукингского института, учеными были опрошены более 9 тыс. потребителей на всей территории США и сравнивались прогнозы FOMC по поводу макроэкономических ожиданий своих клиентов и их реальными ожиданиями.

В результате выяснилось, что белые женщины в ходе общения с чернокожими чиновниками FOMC или работающими там женщинами в 52%-56% случаев уходили с прогнозами FOMC, а после общения с белыми мужчинами только 48% опрошенных клиентов уходили с ними.

При этом авторы исследования утверждают, что, исходя из результатов их опроса, выяснилось, что белые мужчины, обращвшиеся в FOMC, не реагируют на гендерное и расовое разнообразие среди сотрудников организации, однако представители других групп населения, по мнению ученых, могут испытывать большее доверие к женщинам или цветным чиновникам.

«Таким образом, большее разнообразие может повысить способность чиновников FOMC влиять на ожидания потребителей и привести к большему доверию к ФРС, особенно со стороны недостаточно защищенных потребителей, которые часто являются частью наиболее уязвимых сообществ», — также утверждают авторы исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля сын бывшего президента США Дональд Трамп-младшийпризвал не обожествлять погибшего чернокожего Джорджа Флойда.