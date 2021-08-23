Симферополь, , 15:32 — REGNUM «Вонючий выхлоп вранья и русофобии» в информационном пространстве — единственный возможный результат проведения так называемой «Крымской платформы». Мнение высказал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 23 августа.

Глава Крыма Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Единственным практическим результатом проведения так называемой «крымской платформы» стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — всё равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — написал Аксёнов.

Глава российского региона отметил, что на «киевском шабаше» звучали все те же неизменные заявления об «оккупации», «аннексии», «милитаризации» Крыма при полном игнорировании жителей самого полуострова, которые в 2014 году сделали свой выбор.

«Те, кто знаком с нашей литературной классикой, может найти в ней немало символических параллелей с прошедшим событием. Это и пикейные жилеты — маразматики, с умным видом рассуждающие о международных проблемах. И карикатурный Союз меча и орала с нестареющим девизом «великого комбинатора» Остапа Бендера — «заграница нам поможет». Это и «лихорадочное бесплодие», о котором писал другой наш классик, — определение, которое очень точно характеризует не только «платформу», но и вообще всю деятельность Украины на крымском направлении», — написал Аксёнов.

По мнению Аксёнова, это и еще один способ отвлечь украинцев от катастрофических итогов независимости самой Украины.

«На самом деле «платформа» в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей» и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих «подпорок» — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что «возвращенцам» Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех», — добавил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявило том, что многие европейские лидеры не приехали на организованный Украиной форум «Крымская платформа» потому, что боятся России.