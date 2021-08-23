Белград, , 15:39 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин намерен баллотироваться в президенты, если действующий президент Александр Вучич не сделает этого «из-за давления западных стран».

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

«Мы боевые товарищи. Если Сербская прогрессивная партия не хочет бороться, тогда «Движение социалистов» будет бороться. Есть кандидат лучше меня — это Александр Вучич. Но уже между им и мною нет кандидата лучше, так что или он будет баллотироваться, или это сделаю я», — заявил Вулин в эфире телеканала Prva.

Напомним, что ранее Александр Вулин заявил о том, что Сербия должна объединить всех сербов региона вокруг «Сербского мира», чьим лидером может стать Александр Вучич.