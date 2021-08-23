Ватикан, 23 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск поблагодарил южнокорейское католическое сообщество за пожертвования, которые пойдут на поставку вакцины от COVID-19 в бедные страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на кардинала-префекта Ватикана Лазаруса Ю Хын Сика.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

По его словам, Папа Франциск высоко оценил щедрость южнокорейских католиков, а также помолился за мир на Корейском полуострове.

Понтифик также призвал тех, кто работает над улучшением отношений между Сеулом и Пхеньяном, продолжить конструктивный диалог во имя светлого будущего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск выразил готовность посетить КНДР.

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