Варшава, 23 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. 22 августа президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда приняли участие в праздновании традиционного сельскохозяйственного праздника «Дожинки», которое в этом году состоялось в деревне Збылитовска-Гура под Тарнувом. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

Выступая перед аграриями, Анджей Дуда отметил, что сельское хозяйство является «ключевым элементом польской экономики и приоритетом политики властей».

«Польское сельское хозяйство всегда будет нуждаться во всесторонней заботе со стороны государства», — добавил он.

«Среди вызовов, с которыми сталкивается государство в сфере сельского хозяйства, в первую очередь надо выделить реформу системы аграрного страхования. Здесь нужны системные изменения и системные действия», — отметил Дуда.

Политик также добавил, что остальные задачи — это «укрепление системы прямых продаж, строительство зернового порта, а также развитие инфраструктуры в сельской местности».