Тюмень, 23 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Тюмени электротоком травмировалась 15-летняя девочка, которая фотографировалась на крыше вагона. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

(сс) rawpixel Мода на селфи

Предварительно установлено, что вечером 21 августа 2021 года на третьем пикете 2141 км перегона Тюмень — Войновка вблизи улицы 50 лет ВЛКСМ в Тюмени девочка забралась на крышу железнодорожной цистерны для проведения фотосессии. При этом была травмирована электротоком и упала с крыши вагона.

Пострадавшей назначено лечение. Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента.