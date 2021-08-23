Электросталь, Московская область, 23 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Московской области общественник обнаружил превышение безопасных значений радиоактивного излучения в сто раз, сообщает Общественная служба новостей.

Радиация

По данным СМИ, председатель Общественного градостроительного совета Максим Козловский при помощи дозиметра проверил почву в лесу под Электросталью и обнаружил повышенное загрязнение. Показатели достигали 5−10 тыс. микрорентген в час, при этом безопасный фон не должен превышать 50 микрорентген в час.

Отмечается, что это место популярно у местных жителей, в частности, они собирают там ягоды и грибы.

«А представьте, грибочки сюда зайти пособирать?», — сказал общественник, показав результаты измерения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Северодвинска встревожила информация, опубликованная в соцсетях — несколько пабликов сообщили о скачке радиации. Городские власти призвали горожан не доверять слухам.