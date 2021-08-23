Саратов, 23 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В большинстве районов Саратовской области с 24 августа до 1 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), сообщает ГУ МЧС России по региону.

Clandestino Жара

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Во вторник, 24 августа местами по Саратовской области ожидается гроза. При грозе возможно шквалистое усиление ветра порывами до 19 м/с, местами ливни (15 мм и более). В ночное время столбики термометров опустятся до +13 градусов, днем — +25. Аналогичная погода сохранится 25 августа. С 26 августа температура воздуха днем начнется повышаться до +30 градусов, по ночам — не выше 15 градусов тепла. Осадков не прогнозируется.

ИА REGNUM напоминает, в период в 23 по 25 августа в ряде регионов Приволжского федерального округа сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7−9°С выше климатической нормы. Вместе с тем ожидаются ливни и грозы с градом.

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