Группа неизвестных террористов убила в Нигере 37 человек
Ниамей, 23 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В деревню на юго-западе Нигера проникла группа неизвестных террористов убила, которая убила 37 человек, включая 22 детей. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна».
Уточняется, что, по данным официального сайта организации OWP, боевики напали на деревню Банибангу в регионе Тиллабери, недалеко от границы с Мали.
При этом отмечается, что в названном регионе только за последний год исламистские боевики совершили многочисленные насильственные нападения на гражданских лиц.
Также указывается, что правительство Нигера после произошедшего призвало к двухдневным национальному трауру по погибшим.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что не менее 55 человек погибли за последнюю неделю в Нигере в результате наводнений, вызванных сильными ливнями.