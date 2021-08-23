Ниамей, 23 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В деревню на юго-западе Нигера проникла группа неизвестных террористов убила, которая убила 37 человек, включая 22 детей. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Darwinek Карта-флаг Нигера

Уточняется, что, по данным официального сайта организации OWP, боевики напали на деревню Банибангу в регионе Тиллабери, недалеко от границы с Мали.

При этом отмечается, что в названном регионе только за последний год исламистские боевики совершили многочисленные насильственные нападения на гражданских лиц.

Также указывается, что правительство Нигера после произошедшего призвало к двухдневным национальному трауру по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что не менее 55 человек погибли за последнюю неделю в Нигере в результате наводнений, вызванных сильными ливнями.