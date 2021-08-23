Киев, 23 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Киеве 23 августа журналисты украинского оппозиционного телеканала «НАШ» вышли на акцию протеста против давления на средства массовой информации со стороны властей страны. Об этом сообщил телеведущий Максим Назаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

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«У нас сейчас проходит акция перед «Парковым» (конференц-центр, где проходит учредительный саммит «Крымская платформа» — прим. ИА REGNUM). Мы хотим задать несколько вопросов участникам «Крымской платформы», но силовики нас отгородили», — добавил он в беседе с Vesti.ua.

По его словам, главная цель акции — требование прекратить давление на телеканал «НАШ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госкомтелерадио Украины обратилось в суд с иском об отзыве лицензии последнего крупного оппозиционного телеканала «НАШ». Регулятору не понравилось, что телеведущие «формально» отреагировали на слова гостя студии, который назвал власть на Украине фашистской, а события в Донбассе — гражданской войной.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что суд по вопросу лишения лицензии оппозиционного телеканала «НАШ» должен вынести непредвзятое решение. Он отметил, что на Украине существует только персональная ответственность, и журналисты не могут отвечать за высказывания гостей студии.