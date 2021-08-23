Чебоксары, 23 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Чебоксарах середина августа стала самой жаркой за последние 13 лет, достигнув +37 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

По его словам, влияние атмосферных фронтов, которые принесли с собой дожди, сохранится в ближайшие два дня. При этом сохранится комфортная летняя температура: в первой половине недели днём будет +21…+26 градусов, опускаясь по ночам до +11…+16 градусов тепла.

26 августа Чувашия окажется в теплом секторе европейской ложбины и к 27 августа может вернуться 30-градусная жара. 28 — 29 августа ожидается солнечная погода, но температура снизится до +20…+25 градусов.

По прогнозам, сухая тёплая погода в Чувашии сохранится до конца августа.

Синоптик-любитель также отмечает, что 20 и 21 августа в Чувашии обновились суточные рекорды 1972 года, а также температурные максимумы для второй и третьей декады августа. В Чебоксарах в эти дни жара достигла +37 градусов, чего не было с 2010 года.