Сыктывкар, 23 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Коми снизилась заболеваемость алкоголизмом и наркоманией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Алкоголизм

«Анализируя показатели общей заболеваемости наркологическими расстройствами в Республике Коми в период трех лет отмечается: снижение общей заболеваемости алкоголизмом на 24 процента и снижение общей заболеваемости наркоманией на 22,7 процента», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в первом полугодии в лечебных учреждениях наркологического профиля пролечено 1405 человек. У 1007 из них была диагностирована алкогольная зависимость, у 45 — наркологическая.

Как сообщало ИА REGNUM, идею Минздрава РФ о запрете продажи любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года поддержали 39% россиян.