Калининград, 23 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. На российском заводе «Автотор» в городе Калининград может быть налажено производство электрифицированных моделей Kia и Hyundai в 2023 году. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную правительством концепцию по развитию электротранспорта в России до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«В городе Калининграде на базе общества с ограниченной ответственностью «Автотор Холдинг» в 2023 году планируется запуск сборки электромобилей KIA и Hyundai», — говорится в документе.

Кроме того, в документе сказано, что электрокары в ближайшее шесть — восемь лет могут стать доступнее. Предполагается, что достигнуто это будет за счет улучшения технологии «хранения энергии».

Ранее «Известия» со ссылкой на пояснительную документацию к группе инициатив социально-экономического развития сообщили, что в России планируют выпустить 25 тыс. электрокаров к 2024 году.

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