Красноярск, 23 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе скончались 4990 пациентов с коронавирусом, уточнили в оперативном штабе.

Напомним, за прошедшие сутки в крае выявили 448 носителей коронавируса, выздоровели 459 человек.