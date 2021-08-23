Каир, 23 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» отказался отпускать нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Об этом 23 августа сообщается на сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

«EFA получила письмо от «Ливерпуля», в котором клуб приносит извинения за неспособность отпустить Салаха в национальную команду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с тем, что после возвращения в Англию Салаху придётся отправиться на обязательный карантин. Такая мера принята для противодействия распространению коронавируса.

При этом говорится, что Салах ранее уже был помещён на карантин и «пострадал от этого физически».

Сборная Египта должна провести два матча в рамках отбора на ЧМ-2022 с командами Анголы и Габона.