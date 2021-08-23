Мурманск, 23 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Мурманске состоялась церемония инаугурации нового мэра. Им стал коренной мурманчанин Михаил Белошеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Мурманска

«Мурманск находится в преддверии 105-летия со дня основания, и депутатский корпус должен приложить максимум усилий, чтобы город встретил этот юбилей достойно. Все наказы мурманчан должны быть выполнены», — заявил на церемонии новый глава города.

Белошеев последние годы является депутатом мурманского горсовета. До этого он работал директором одной из местных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Мурманска Андрей Сысоевсложил с себя полномочия после скандала.