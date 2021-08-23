Ханты-Мансийск, 23 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (30 случаев), сообщает 23 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 158 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 23 августа в Югре зарегистрировано 69 330 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 426 человек, 1041 пациент с COVID-19 скончался.