Москва, 23 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Российская наука желает поучаствовать в создании новых городов в Сибири, поскольку они должны базироваться на технологических новшествах. Об этом РИА Новости заявил глава РАН Александр Сергеев.

Kremlin.ru Александр Сергеев

«Конечно, будем, ведь новые города должны базироваться на новых технологиях — это же не просто поселить людей, которые заняли бы какое-то пространство. Там должна быть работа. Пока формулируется концепт — что это будет и какова в этом роль науки и высоких технологий», — сказал Сергеев.

По его словам, сегодня со стороны фундаментальной науки — геофизики — многое изменилось, и концепт генезиса полезных ископаемых также меняется: «Это и новые возможности в плане нового оборудования для поиска полезных ископаемых. Все это должно решаться в свете современных проблем зеленой энергетики, химии и так далее».