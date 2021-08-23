Нью-Дели, 23 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Встреча протестующих в Индии фермеров с властями индийского штата Пенджаб оказалась безрезультатной. Об этом 23 августа заявил лидер протестующих Джагджит Сингх Даллевал, передает ИА «Красная Весна».

nasir khan Фермер

"На сегодняшней встрече много не удалось достигнуть. Она так и осталась безрезультатной», — сказал он.

При этом единственным достижением состоявшейся встреч фермеры назвали заверение правительства Пенджаба о погашении задолженности перед ниами в течении 15 дней.

Отметим, занятые выращиванием сахарного тростника фермеры указанного штата требуют у властей повысить гарантированную минимальную закупочную цену на свою продукцию.