Смоленск, 23 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Крупные российские компании вполне могли бы вести деятельность на территории Крыма и Севастополя, однако это потребует определенных усилий и вложений. Мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Прошло семь лет, как Крым вошёл в состав РФ, однако жизнь крымчан существенно отличается от жизни тех, кто находится «на материке». На полуострове не работают крупные российские банки, сотовые операторы, федеральные ритейлеры, энергетические компании… Но навряд ли следует говорить о фактическом непризнании Крыма российским со стороны крупных компаний, просто бизнес (хотя и в силу политических факторов) диктует свои правила, которые, впрочем, можно подстроить под свои интересы», — считает Нина Розанова.

«Крым для наших крупных компаний является «токсичным» из-за угрозы введения санкций «коллективным Западом» против тех, кто рискнет официально зайти в Крым. Ключевое слово здесь «официально». Все знают, что по Крымскому мосту открыто железнодорожное сообщение и билеты на поезд в Крым можно спокойно купить на сайте РЖД. Но никаких санкций не вводится, потому что на государственном уровне реализована схема «увода» РЖД из-под санкционного удара путем создания промежуточной структуры, которая и является официальным перевозчиком. А поскольку она «завязана» только на внутренний рынок перевозок, то санкции Запада ей не страшны», — поясняет эксперт.

«Любимые нашими бизнесменами оффшоры тоже с удовольствием предоставят свою гавань «дочкам» крупных российских компаний, откуда можно вести деятельность на полуострове. Да, это потребует определенных усилий и вложений. Но всё осуществимо. Особенно если принять во внимание, что на территории Республики Крым уже зарегистрировано более 3 тысяч зарубежных компаний из 60 стран, которые санкций не боятся», — приходит к выводу Нина Розанова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители жаловались, что портал mos.ru не дал доступа к электронной карте ребенка с территории Крыма в связи с тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. На полуострове до сих пор нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний, а операторы мобильной связи заявляют для жителей Крыма и Севастополя тарифы, отличающиеся от действующих на остальной территории России.