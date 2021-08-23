Нейпьидо, 23 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Представители военного правительства в Мьянме арестовали двух журналистов. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Мьянма

Уточняется, что, по данным Global New Light of Myanmar, 15 августа был арестован обозреватель новостного портала Frontier Myanmar Ситу Аунг Мьинт, а также работающий на радиостанции «Голос Америки» (Иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) и внештатный сотрудник BBC Хтет Хтет Кхин.

При этом указывается, что Ситу Аунг Мьинт получил обвинения в подстрекательстве к мятежу и распространении ложной информации, а Хтет Хтет Кхин был обвинен в укрывательстве первого журналиста и в поддержке подпольного правительства национального единства, выступающего против действующей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Российская сторона готова к развитию военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) с Мьянмой.