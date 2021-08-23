Казань, 23 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Татарии завершили предварительное следствие по уголовному делу в отношении 30 участников организованного преступного сообщества «Тукаевские».

Задержание преступной группировки

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в зависимости от роли и степени участия фигурантам в возрасте от 26 лет до 61 года вменяется совершение в 2009—2017 годах вымогательства, хулиганства, разбоя, мошенничества в сфере страхования, повреждения чужого имущества, угона автомобиля, принуждения к заключению сделки, умышленного причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, сооучастники обманом похитили у восьми человек и одной фирмы более 50 млн рублей, а также организовали незаконное пребывание в России 7685 иностранных граждан.

Полностью признали вину двое соучастников группировки, еще шестеро — частнично, остальные отрицали причастность к преступлениям. Во время следствия 16 обвиняемых заключили под стражу, четверо были помещены под домашний арест, еще четверо находились под подпиской о невыезде, остальным запретили определенные действия.

Вахитовский районный суд Казани в ближайшее время рассмотрит уговное дело и вынесет решение.

ИА REGNUM напоминает, преступная группа, состоящая из государственных служащих, предстанет перед судом в Воронеже по обвинению в коррупционных преступлениях

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