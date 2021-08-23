Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. На международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье была представлена беспилотная модульная электрическая платформа, разработанная группой конструкторов Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей». Об этом сообщается на портале Speedme.ru.

Концерн «Алмаз-Антей»

Платформа оснащается двумя электромоторами, а также батареей ёмкостью до 90 киловатт-часов. Мощность силовой установки составляет 435 л. с. Таким образом, на одном заряде автомобиль на основе такой «тележки» может проехать свыше 400 км.

Размер колесной базы платформы составляет 2990 мм. Габариты новинки составляют: 4300×1890×1030 мм. А дорожный просвет равен 190 мм.

При этом платформа может быть предназначена для создания беспилотного транспортного средства, поскольку получила все необходимое для этого.

Платформу можно оснастить навигационным оборудованием, видеокамерами, лидарами, сонарами и радарами дальнего действия. В целом платформа предназначена для решения различных задач гражданского и специального назначения.

Кроме того, используя платформу, как грузовой транспорт повышенной проходимости. Она рассчитана на нагрузку 1650 кг.

Напомним, Военно-промышленная компания («ВПК») представила на военно-техническом форуме «Армия-2021» многоцелевой бронированный автомобиль-амфибию.

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