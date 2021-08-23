Москва, 23 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. У сотрудников МВД России нет на вооружении аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом 23 августа заявили в пресс-службе ведомства.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

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«Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» на вооружении МВД России не состоит», — уточнил в беседе с ТАСС представитель ведомства.

Ранее в СМИ появились сведения, что инспекторы ГИБДД получили специальный комплекс, с помощью которого можно будет найти автомобили в потоке и пробить их владельцев по базам. Так, если водитель накопил три тысячи рублей долга по штрафам, приставы могут наложить арест на имущество, в том числе на саму машину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-центре МВД РФ заявили, что в России сотрудники полиции в течение десяти лет осуществляют скрытый надзор за водителями, нарушающими правила дорожного движения. По данным ведомства, это не является нововведением. Отмечается, что при надзоре за дорожным движением наряд сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксирует нарушения, которые способствуют совершению ДТП.