Бергамо, Италия, 23 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Российский полузащитник Алексей Миранчук не тренировался вместе с основным составом «Аталанты» на протяжении трёх дней перед матчем с «Торино». Об этом 23 августа заявил агент игрока Вадим Шпинев.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе», — цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что нынешний сезон должен стать ключевым для Миранчука, поскольку у него теперь гораздо больше доверия от тренерского штаба.

21 августа «Аталанта» обыграл «Торино» со счётом 2:1 в первом туре Серии А. Миранчук вышел на замену на 57-й минуте, но не отметился результативными действиями.